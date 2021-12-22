Головченко обозначил задачи Банка развития по содействию росту национальной экономики

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ключевая задача Банка развития - реализация в полном объеме функции основного финансового института правительства. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время заседания набсовета Банка развития, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Традиционно в декабре рассматриваются документы, которые будут определять деятельность банка на очередной год. "Обеспечение эффективного функционирования экономики в 2022 году, выполнение ключевых показателей развития страны на предстоящий год ставит перед всеми напряженные, но посильные задачи. В следующем году нам предстоит работать в непростых условиях. Полагаю, что из этого надо исходить и при утверждении основных показателей деятельности Банка развития на следующий год", - сказал Роман Головченко.

По его словам, достижение в 2022 году намеченных целей требует не только ресурсной поддержки банка, но и генерации новых, нестандартных решений. "Успешное выполнение банком основных показателей должно содействовать росту национальной экономики в непростых условиях 2022 года. Убежден, что руководство и коллектив Банка развития обладают достаточным потенциалом и компетенциями для оперативного и качественного решения всего спектра поставленных задач", - отметил премьер-министр.

Во время заседания Роман Головченко представил нового члена состава набсовета Банка развития Павла Позднякова - генерального директора ОАО "Пеленг".-0-