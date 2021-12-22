Головченко: первый энергоблок БелАЭС позволил стране сэкономить около $250 млн

Новости темы "Белорусская АЭС новейшего поколения 3+"
22 декабря, Островецкий район /Корр. БЕЛТА/. Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции позволил стране сэкономить на замещении импорта природного газа около $250 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
С момента подключения блока к объединенной энергосистеме и до конца текущего года общий объем производства электроэнергии блоком оценивается в 6 млрд кВт.ч.
С запуском двух энергоблоков БелАЭС страна сможет замещать около 4,5 млрд куб.м газа в год.
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