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16 марта 2021, 15:49

Головченко потребовал принять меры для своевременного завершения подготовки к весеннему севу

Роман Головченко во время заседания
Роман Головченко во время заседания

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко потребовал принять меры для своевременного завершения подготовки к весеннему севу. Об этом он заявил на заседании Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

В соответствии с программой "Аграрный бизнес" производство продукции растениеводства и животноводства в 2021 году должно составить на 2,4% больше уровня 2020-го.

"В связи с этим основная задача, которая сейчас стоит перед всей аграрной отраслью (от Минсельхозпрода до райисполкомов), - проведение весенней посевной кампании на высоком организационном и технологическом уровне. Вместе с тем срез ситуации на настоящий момент показывает, что не все регионы принимают необходимые меры по проведению данных работ. Недостаточными темпами идет накопление минеральных удобрений, меньше уровня прошлого года вывезено на поля органики. Наибольшие вопросы возникают к Витебской, Могилевской и Гомельской областям. Такое положение недопустимо. У нас есть все возможности для выполнения графиков поставки минеральных удобрений белорусскими химическими организациями", - сказал Роман Головченко.

В соответствии с решением главы государства и правительства на проведение весенних полевых работ предусмотрены бюджетные средства в размере Br311 млн, льготные кредиты банков на Br561 млн, а также кредиты с субсидированием процентной ставки под госзаказ для предоставления авансов на сумму порядка Br250 млн.

"Правительство в 2021 году проработало и внесло на рассмотрение главы государства предложения по дополнительному финансированию данных работ в размере до Br300 млн. Эти средства должны быть направлены на дозакупку минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов. Также правительство внесло на рассмотрение Президенту предложение об оказании дополнительной поддержки в выделении топлива в объеме 57 тыс. т, возврат которого будет осуществлен за счет бюджета", - добавил премьер-министр.

По словам Романа Головченко, в ряде регионов возникают сложности со своевременной подготовкой машинно-тракторного парка к весенним полевым работам. "Стоит задача до 25 марта обеспечить готовность техники на уровне не ниже 95%. В то же время имеются обоснованные сомнения в том, что эта задача может быть выполнена всеми областями. В частности, в Витебской области готовность энергонасыщенных тракторов - 83%, в Могилевской - 88%, в Гомельской - 92%. По комбинированным почвообрабатывающим агрегатам в Витебской - 83%, Гомельской - 84%, Могилевской области - 85%", - отметил он.

"Сегодняшнее заседание Президиума Совета Министров направлено на предметное рассмотрение ситуации с подготовкой к посевной кампании. По его результатам вопросов по недостаточной готовности к весеннему севу остаться не должно", - подчеркнул премьер-министр.-0-

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