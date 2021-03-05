Головченко представил коллективу Банка развития нового руководителя

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко представил коллективу Банка развития нового председателя правления Александра Егорова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наблюдательный совет банка принял решение о назначении Александра Егорова на должность председателя правления. Назначение в установленном порядке согласовано с главой государства", - сказал Роман Головченко.

С 9 марта Александр Егоров приступит к исполнению своих обязанностей. Ранее он занимал должность заместителя председателя правления ОАО "АСБ Беларусбанк".

"С учетом планов по форсированному развитию экономики, развертыванию нового инвестиционного цикла перед Банком развития ставятся амбициозные задачи, которые требуют где-то корректировки, пересмотра подходов, новаторских решений при безусловном сохранении стабильности. Александр Андреевич имеет опыт работы в Национальном банке, в Министерстве экономики, в представительстве МВФ в Беларуси, других структурах банковского сектора и зарекомендовал себя компетентным руководителем. В системе Беларусбанка работал с 2015 года, где курировал вопросы стратегического развития и цифровизации. От нового руководителя я ожидаю укрепления роли Банка развития в дальнейшем экономическом развитии страны. Банк должен трансформироваться в современный финансовый инструмент, который соответствует новым задачам и вызовам", - подчеркнул премьер-министр.

По словам Романа Головченко, ключевые задачи банка остаются неизменными. При этом в силу складывающейся ситуации особая роль отводится наращиванию финансирования важных для страны инвестиционных проектов, государственных программ и мероприятий и активному поиску внешних заимствований на комфортных условиях и на долгосрочной основе. Премьер-министр отметил, что ниш для совершенствования достаточно, в том числе по более активному продвижению отечественной продукции на неосвоенные рынки. "При этом никакого слома не должно быть, только эволюционное развитие, но без длительной раскачки", - подчеркнул он.

"Чтобы не было каких-то пересудов, кривотолков, предположений, сразу скажу, что смена руководства - это не результат плохой работы, за этим не стоят какие-то скрытые события. Андрей Казимирович (Жишкевич, бывший председатель правления Банка развития. - Прим. БЕЛТА) - высокопрофессиональный банкир, руководитель, порядочный человек. Под его руководством с декабря 2018 года Банк развития демонстрировал положительные результаты по всем основным направлениям деятельности. Активы банка выросли в 1,5 раза, превысили к началу текущего года Br12 млрд. Портфель инвестиционных кредитов увеличился. Банк развития с 2019 года лидирует среди отечественных банков по долгосрочному кредитованию юрлиц в национальной валюте. Это, безусловно, заслуга руководителя в том числе. Хочу от имени правительства и от себя лично выразить благодарность Андрею Казимировичу за добросовестную работу и ответственное отношение к делу", - отметил премьер-министр.

Александр Егоров

Роман Головченко вручил Андрею Жишкевичу почетную грамоту Совета Министров.

Александр Егоров позже в беседе с журналистами рассказал, какие задачи стоят перед ним в новой должности. "Перед правительством поставлен ряд задач - экспорт, инвестиции, развитие государственного сектора. Банк развития будет помогать в их решении. Соответственно, будет какой-то эволюционно-трансформационный период, во время которого банк предложит соответствующие инструменты", - отметил он.-0-

Андрей Жишкевич

Фото Максима Гучека