Головченко: работники предприятий не повелись на призывы к забастовкам

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники предприятий в Беларуси не повелись на призывы к забастовкам, турбулентность улеглась в течение нескольких дней после выборов, сообщил премьер-министр Роман Головченко в Палате представителей, отвечая на вопросы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Властная вертикаль удержала ситуацию. Но дело не только в этом, сами трудящиеся не повелись на призывы", - заявил Роман Головченко.

По его информации, к забастовкам призывали люди, которые зачастую выдавали себя за сотрудников предприятий, членов профсоюзов, но на самом деле ими не являлись. "Конечно, определенный эмоциональный фон был. Выборы - это всегда важнейшее политическое событие пятилетия. Были несогласные с мнением большинства, были и те, кто сознательно подбрасывал дрова в этот костер. Но коллективное стремление к спокойной созидательной жизни взяло верх", - считает глава правительства.

"Работники взвесили, что они имеют сейчас, и то, с чем они могут столкнуться - с безвластием, нарушением сложившейся системы социальных гарантий в обмен на какие-то обещания. Здравый смысл взял верх. И достаточно быстро ряд предприятий, на которых была определенная турбулентность, вернулись к нормальной работе", - добавил он.

Премьер-министр обратил внимание: подавляющее большинство предприятий не прекращало работать и пользовалось ситуацией, когда многие конкуренты ушли с рынка на фоне пандемии. По его словам, они использовали этот момент, чтобы увеличить выпуск продукции и поставки на экспорт. "В конечном итоге паралич предприятий (из-за забастовок. - Прим. БЕЛТА) привел бы к тому, что нас выкидывали бы с рынка, это элемент конкурентной борьбы", - сказал Роман Головченко.-0-