2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Господдержка экономики в виде налоговых льгот и преференций на фоне пандемии составила более Br34 млн, сообщил премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания

"Развернута масштабная работа по поддержке организаций, которые пострадали от кризисных явлений в мировой экономике. В рамках целого пакета указов предоставлены налоговые льготы и преференции около 47 тыс. субъектам хозяйствования и индивидуальным предпринимателям на общую сумму более Br34 млн. Принято около 8 тыс. решений о предоставлении арендных каникул, объем поддержки составил более Br30 млн", - отметил Роман Головченко.

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Фото Рамиля Насибулина

Сергеенко: программа на ближайшую пятилетку должна обеспечить достойный уровень жизни населения "В ближайшее время правительству предстоит подготовить главе государства проект новой пятилетней программы, сформировать в соответствии с приоритетами социально-экономического развития целый комплекс госпрограмм и утвердить их на среднесрочную перспективу", - отметил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.