Головченко раскритиковал зарубежные рекомендации по экономическим реформам в Беларуси

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко сегодня на VI Всебелорусском народном собрании раскритиковал предложения экономических реформ, которые поступают из-за рубежа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы можете сами сравнить программу социально-экономического развития Беларуси на пятилетку с периодически всплывающими рекомендациями теоретиков, страстно желающих реформировать белорусскую экономику по либеральному образцу так называемого Вашингтонского консенсуса, который довел до экономического краха и дефолта не одно государство, - сказал Роман Головченко. - И нам продолжают упорно подсовывать из-за рубежа те же рецепты: минимизация роли государства в экономике, масштабная приватизация государственных активов, открытие рынка для свободного ввоза зарубежных товаров".

По его словам, среди этих предложений есть "еще и более экзотические вещи". Например, распустить Минпром и Минжилкомхоз. "Все это - из так называемой программы экономических реформ самопровозглашенного правительства в изгнании", - заявил Роман Головченко.

"Не возникает ли резонный вопрос, а нужна ли этим советчикам крепко стоящая на ногах, экономически сильная Беларусь? Или нам готовят роль поставщика рабочей силы и рынка сбыта своих товаров, такой экономический неоколониализм?" - добавил он.

Премьер-министр подчеркнул, что у правительства есть свой план развития страны, который "нацелен на построение сильной экономики и максимальное вовлечение имеющихся ресурсов для обеспечения нашего благосостояния". "Для этого правительство планирует реализовать политику экономического роста. В ее основе - стимулирование внутреннего потребления и рациональное импортозамещение, увеличение доходов населения, реализация госпрограмм", - сказал Роман Головченко.

Правительство намерено развернуть новый инвестиционный цикл. Для этого предусматривают снизить риски и издержки инвесторов, создать условия для привлечения длинных денег в экономику, сформировать развитую инфраструктуру во всех регионах страны.

Еще один приоритет - реализация экспортной стратегии. Она будет направлена на внедрение инструментов финансовой и институциональной поддержки экспортеров всех форм собственности.

Глава правительства отметил, что программа социально-экономического развития Беларуси до 2025 года прошла широкое обсуждение. По его словам, там учтены и некоторые замечания экономистов и практиков из числа тех, кто критикует правительство.

"Да, мы иногда ошибаемся в расчетах и решениях, возвращаемся назад, исправляем ошибки и снова идем вперед вместе. Эта программа - не набор крикливых заявлений и популистских лозунгов в стиле "счастье для всех даром". Это план тяжелой и кропотливой работы, в том числе и над своими ошибками. Это программа не для того, чтобы лечь на полку в кабинете, это программа действий", - сказал Роман Головченко.-0-