Головченко рассчитывает на более активный диалог для возобновления транспортного сообщения в ЕАЭС

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко рассчитывает на более активный диалог по возобновлению транспортного сообщения в Евразийском экономическом союзе, которое было ограничено на фоне распространения коронавируса. Об этом глава белорусского правительства заявил сегодня на заседании Евразийского межправсовета, которое проходит в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Учитывая уже полученный опыт по сдерживанию инфекции, борьбе с ней, рассчитываю на более активный диалог между нашими министерствами здравоохранения, транспорта, другими заинтересованными ведомствами по постепенному возобновлению сообщения для облегчения деловых контактов и трудовой миграции", - сказал Роман Головченко.

Глава белорусского правительства считает, что странам ЕАЭС во многом благодаря совместным усилиям удалось смягчить последствия шоков, вызванных пандемией.

"В этой непростой ситуации наш союз доказал свою эффективность в условиях резко образовавшегося мирового дефицита, вызванного первой волной COVID-19. Своими согласованными и оперативными решениями мы смогли обеспечить не только насыщение внутренних рынков средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, но и их экспортные поставки", - добавил он. По оценке премьер-министра, за счет своевременных решений по поддержке национальных потребительских рынков удалось не допустить значительного роста цен на социально значимые товары.

Роман Головченко уверен, что пандемия подтолкнет союз к скорейшему внедрению цифровых технологий в различных сферах.-0-

Фото Андрея Покумейко