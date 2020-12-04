Беларусь выступает за недискриминационные подходы к ценам при формировании общих энергорынков ЕАЭС

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за недискриминационные подходы к ценам при формировании общих энергетических рынков Евразийского экономического союза, заявил сегодня премьер-министр Роман Головченко на заседании Евразийского межправсовета, которое проходит в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Продолжалась (в текущем году. - Прим. БЕЛТА) работа по формированию общих энергетических и транспортного рынков ЕАЭС, без которых реальная экономическая интеграция невозможна. Завершение процесса создания этих рынков должно быть сопряжено с обеспечением недискриминационных подходов в области ценообразования, тарифов и доступа к услугам естественных монополий", - сказал Роман Головченко.

По оценке премьер-министра, в этом году велась активная работа над устранением барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС - за год их количество снизилось с 19 до 11.

"Но возникают новые. Поэтому данную тему с контроля не снимаем. Предстоит рассмотреть перечень изъятий и ограничений, чтобы в качестве "домашнего задания" поставить задачу нашим государственным органам совместно с Евразийской экономической комиссией обеспечить их устранение в 2021-2022 годах. Надеюсь, что эта работа будет проводиться более активно, чем ранее", - отметил глава белорусского правительства.

Роман Головченко уверен, что, используя преимущества ЕАЭС, уже в будущем году экономики стран союза вернутся на траекторию роста.

Премьер-министр Беларуси обратил внимание ЕЭК на необходимость активизировать международную работу, прежде всего для реализации сопряжения ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь". "Это будет способствовать повышению эффективности грузо- и пассажироперевозок посредством сокращения срока таможенного контроля и целого ряда других процедур, что в конечном итоге приведет к снижению издержек для бизнеса", - пояснил он.

Белорусская сторона считает необходимой более активную реализацию меморандума об углублении взаимодействия между Исполкомом СНГ и Евразийской экономической комиссией.

Решению этой задачи Беларусь уделит особое внимание с учетом своего председательства в 2021 году в СНГ и рассчитывает на поддержку в этом вопросе Казахстана как председательствующей стороны в ЕАЭС. Беларусь также ожидает скорейшего подписания меморандума между ЕАЭС и Шанхайской организацией сотрудничества.

Роман Головченко также поддержал придание статуса наблюдателей Узбекистану и Кубе и предложил продумать специальные программы сотрудничества с государствами - наблюдателями при ЕАЭС, чтобы взаимодействие с ними стало более предметным.-0-

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Фото Андрея Покумейко