Головченко: с начала года Беларусь рассчиталась по внешним долгам на $2 млрд

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года Беларусь рассчиталась по внешним долгам практически на $2 млрд, сообщил премьер-министр Роман Головченко сегодня во время встречи c депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики в Овальном зале по обсуждению пакета бюджетных законопроектов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы рассчитались по внешним долгам в текущем году практически на $2 млрд. И до конца года на эти цели направим еще $280 млн, - сказал Роман Головченко. - Таким образом, выплаты по внешнему долгу будут обеспечены в текущем году в полном объеме".

При этом уровень международных резервных активов с начала года вырос на $1,1 млрд. "На 1 декабря текущего года наши золотовалютные резервы составили $8,5 млрд.", - отметил премьер.

Роман Головченко подчеркнул, что макроэкономическая сбалансированность, качественное и устойчивое развитие экономики - результат работы всех ветвей власти. "Этому способствовало достаточно плодотворное и конструктивное взаимодействие в том числе с парламентом по совершенствованию институциональной и деловой среды, - дополнил он. - Задача правительства - сохранить эти положительные тенденции до конца года и развить их в 2022 году. На этих принципах и строилась работа по формированию пакета прогнозных документов".-0-