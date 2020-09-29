Головченко считает необходимым активизировать сотрудничество с Россией в политике и экономике

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России необходимо активизировать сотрудничество в политике и экономике, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо активизировать совместную деятельность по целому спектру направлений - в политике, экономике, социальной сфере, образовании и культуре", - отметил Роман Головченко.

По его мнению, актуально сохранение исторического наследия, противодействие информационным войнам, совершенствование работы в медийном пространстве, развитие и укрепление экономического сотрудничества на равноправной основе.

"Мы высоко ценим поддержку братской России и глубоко признательны за это. Беларусь всегда была и будет вашим надежным другом и партнером", - заверил он.-0-