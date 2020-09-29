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29 сентября 2020, 09:15

Сегодня состоится пленарное заседание VII Форума регионов Беларуси и России

Фото из архива
Фото из архива
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Беларусь и Россия возобновили обсуждение дорожных карт по интеграции в СГ - Семашко
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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоится пленарное заседание VII Форума регионов Беларуси и России. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции, сообщает БЕЛТА.

VII Форум регионов Беларуси и России проходит в МинскеVII Форум регионов Беларуси и России проходит в Минске
Центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором будут подведены итоги работы секций, обсуждены ключевые вопросы и принят итоговый документ.

Это центральное событие Форума регионов, на котором будут подведены итоги работы секций, обсуждены ключевые вопросы и принят итоговый документ. Основным вопросом на заседании будет - "Историческое наследие Великой Победы как основы развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".

VII Форум регионов Беларуси и России проходит 28-29 сентября в режиме видеоконференции. В первый день его работы прошли пять секций по нескольким тематическим направлениям: парламентское сотрудничество, совместные экономические проекты, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, противодействие героизации нацизма, повышение активности сельской молодежи. Кроме того, состоялось совместное заседание деловых советов Беларуси и России, а также экспертная сессия высокого уровня на тему "Образование как основа исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России".

Ожидается, что по итогам VII Форума регионов Беларуси и России будут подписаны соглашения и контракты на сумму от $700-750 млн.

VII Форум регионов Беларуси и России проходит под патронатом президентов Беларуси и России.-0-

Беларусь и Россия возобновили обсуждение дорожных карт по интеграции в СГ - СемашкоБеларусь и Россия возобновили обсуждение дорожных карт по интеграции в СГ - Семашко
"Было 30 карт, 28 с половиной из них согласовано. Были какие-то моменты по цене на газ и компенсации налогового маневра по нефти. Эти карты требуют более детального обсуждения, остальное все согласовано", - пояснил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Беларусь и Россия продвинулись в понимании по вопросу цены на газ в 2021 году - СемашкоБеларусь и Россия продвинулись в понимании по вопросу цены на газ в 2021 году - Семашко
"Я встречался 11-го (сентября) с Миллером (председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. - Прим. БЕЛТА) в Санкт-Петербурге, мы продвинулись в понимании. Нюансы не буду говорить. Плодотворно поработали, поговорили, нашли в главных вопросах консенсус", - отметил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

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