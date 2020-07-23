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23 июля 2020, 11:27

Головченко: своевременно принятые решения в условиях пандемии позволили сохранить экономику страны

Роман Головченко. Фото из архива
Роман Головченко. Фото из архива
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23 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Своевременно принятые решения в условиях пандемии позволили сохранить экономику страны. Об этом сегодня на совещании у главы государства заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко отметил, что перед новым составом правительства главой государства были поставлены задачи. Главная из них - не допустить падения экономики. "В то же время международные финансовые организации - МВФ, Всемирный банк и прочие - предрекали Беларуси в этом году глубокую рецессию. Их прогноз колебался и до сих пор колеблется в интервале 4-6% падения ВВП", - сказал премьер-министр.

Он также отметил, что подобные прогнозы по аналогичному или еще большему падению есть и в отношении ряда основных торговых партнеров Беларуси. "Однако своевременно принятые главой государства решения о незакрытии предприятий, поддержке наиболее пострадавших от пандемии организаций и коллективов позволили не допустить падения и сохранить экономику страны. Правительство оперативно развернуло практическую работу вместе с регионами", - подчеркнул руководитель правительства.

Так, например, по указу №143 "О поддержке экономики" налоговые льготы и преференции (отсрочки, рассрочки, налоговые кредиты) получили около 36 тыс. субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей на общую сумму более Br31 млн. На местах принято более 6 тыс. решений о предоставлении арендных каникул. Объем поддержки по этому направлению составил Br25 млн. Реализуются меры, направленные на поддержку работников коммерческих и бюджетных организаций.

"Самый массивный блок помощи пришелся на стимулирующие выплаты работникам здравоохранения и социального обслуживания. Так называемые COVID-надбавки, которые составили Br213 млн", - сказал Роман Головченко.

Он также добавил, что по решению главы государства о текущей поддержке предприятий использованы кредитные ресурсы под гарантии правительства на Br145 млн, или 29% от выделенного Президентом лимита. Под местные гарантии - еще Br109 млн, или 15,6% от лимита.-0-

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