Головченко: у Беларуси и Узбекистана есть все возможности для увеличения товарооборота

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси и Узбекистана есть все возможности для увеличения товарооборота. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, которая состоялась во время рабочего визита главы белорусского правительства в Россию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы являемся свидетелями существенного прогресса белорусско-узбекских политических и торгово-экономических отношений. Прошлый год, несмотря на все пандемические сложности и мировой кризис, стал рекордным в условиях двусторонних отношений по объему товарооборота. Это самое яркое доказательство того, как эффективно работают деловые круги правительств двух стран над этим самым важным показателем по торгово-экономическим отношениям", - сказал Роман Головченко.

По его словам, сегодня у двух стран есть все возможности для увеличения товарооборота. "Мы чувствуем спрос как на белорусские товары в Узбекистане, так и на узбекские - в Беларуси", - добавил премьер-министр.

Абдулла Арипов отметил: в Узбекистане высоко ценят взаимодействие с Беларусью, основой которого являются дружественные и доверительные отношения. "Наши экономики взаимодополняемы. Несмотря на пандемию, в последнее время реализовано очень много различных проектов. Мы имеем перспективы и возможности, которые могут позволить нам выйти на новые объемы в режиме взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул он.-0-

Роман Головченко

Абдулла Арипов

Фото Оксаны Манчук