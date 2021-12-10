Головченко: в 2022 году планируется усилить бюджетную поддержку экспорта

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2022 году планирует усилить бюджетную поддержку экспорта. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко сегодня во время встречи c депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики в Овальном зале по обсуждению пакета бюджетных законопроектов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект бюджета сформирован при более осторожных оценках экономического роста, учитывающих максимальное влияние всех возможных рисков. Исходим из более сдержанных оценок наших возможностей. Темп роста ВВП в этом сценарии - 100,7%. Этот принцип объективно позволяет взвешенно запланировать расходы бюджетов всех уровней, чтобы затем не принимать экстренные меры по дополнительной консолидации бюджета уже в процессе его исполнения. Тем самым это позволит избежать ситуативного и внезапного перекраивания сформированных планов в первую очередь бюджетными организациями", - сказал Роман Головченко.

Консолидированный бюджет сохраняет свою социальную направленность, подчеркнул премьер-министр. Запланировано увеличение расходов на образование, здравоохранение, заработную плату, перечисления в ФСЗН. Планируется усилить бюджетную поддержку экспорта (примерно на 21%) и финансирование закупки техники у отечественных производителей (почти на 30%). Это соответствует концепции проекта прогноза о росте экономики преимущественно за счет экспорта.-0-