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06 октября 2020, 15:57

Головченко: в Беларуси к концу 2025 года не должно быть отстающих регионов

Во время заседания
Во время заседания

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к концу 2025 года не должно быть отстающих регионов, заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании Президиума Совета Министров, где обсуждается проект программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главой государства неоднократно отмечалось, что выверенная региональная политика является для правительства одной из приоритетных задач. Отстающих регионов к концу пятилетки быть не должно. Для этого должны быть использованы все возможные инструменты", - сказал Роман Головченко.

Одной из точек роста в следующей пятилетке должно стать развитие сферы услуг. Однако, по словам премьер-министра, в проекте программы пока отражена узкая задача по развитию сегмента потребительских услуг, недостаточно прописаны цели по развитию деловых, финансовых, других услуг для бизнеса.

Среди задач на пятилетку - эффективное импортозамещение. "Решение этой задачи должно происходить не за счет установления барьеров или предоставления необоснованных преференций отечественным производителям, а в первую очередь за счет организации собственного производства высокотехнологичных и высококонкурентных товаров", - считает глава правительства.

Роман Головченко также поручил предусмотреть в программе на 2021-2025 годы конкретные инструменты для повышения качества госуправления.

Главной целью программы должно быть создание условий для роста благосостояния граждан страны. "Работа всего государственного аппарата должна быть настроена на интересы человека", - подчеркнул премьер-министр.

Особое внимание в программе Роман Головченко поручил уделить новым отраслям экономики, которые будут развиваться в будущей пятилетке. "В нынешнем пятилетии в стране были успешно созданы и развиваются три отрасли - это IT, космическая отрасль и атомная энергетика. Поэтому в будущей пятилетке нужно решить задачи не только по развитию этих, но и по созданию новых отраслей", - считает он.

Кроме того, правительство ждет новых идей от ученых. Научное сообщество должно быть полноценным соавтором программы-2025, подчеркнул премьер-министр.

Роман Головченко призвал при подготовке программы руководствоваться комплексным подходом. "Если мы говорим о развитии, допустим, электроиндустрии, то в проекте пятилетки должна найти свое отражение целостная цепочка по всем элементам: от Белорусской атомной электростанции до утилизации отслуживших свой срок аккумуляторов. Документ должен быть целостным, все элементы должны быть взаимоувязаны", - отметил руководитель правительства.-0-

Фото Оксаны Манчук

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"Мы планируем нарастить экспорт до $50 млрд в 2025 году, за пять лет привлечь более Br200 млрд инвестиций для создания современной инфраструктуры и развития производств", - сказал министр экономики Александр Червяков.

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