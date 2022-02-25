Головченко: в ЕАЭС нужно переходить от снятия барьеров к совместному созданию технологий и продуктов

25 февраля, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. В ЕАЭС нужно переходить от снятия барьеров к совместному созданию технологий и продуктов. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошлый год не был простым ни для кого. В то же время внутренняя торговля в ЕАЭС выросла больше чем на треть, внешняя - на 60%. Объем взаимной торговли в союзе составил $72 млрд. Уверен, что если бы не было встреч и долгих переговоров на уровне глав государств и правительств, мы бы на эти показатели не вышли", - сказал Роман Головченко.

По его словам, главы правительств стран ЕАЭС пришли к общему мнению, что новая стадия развития союза предполагает выход на реализацию новых совместных проектов, которые будут создавать добавленную стоимость во всех государствах-членах. "Если раньше мы решали вопросы, больше связанные с обеспечением свободы торговли, движения капитала, рабочей силы, то сейчас есть общее понимание, что надо переходить от снятия барьеров к созданию нового продукта, особенно в нынешних условиях. Все уже осознали, что давление на наши страны будет нарастать. Эффективным инструментом противодействия санкциям является обеспечение собственной экономической независимости в технологиях, товарах. Нужно реализовывать новые совместные проекты, создавать союзные технологии, продукты, снижать нашу зависимость от импорта из-за рубежа", - отметил премьер-министр.

Главы правительств стран ЕАЭС также обсуждали реализацию проекта "Евразийский агроэкспресс", наращивание инвестиций, налогообложение электронной торговли.-0-