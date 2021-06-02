Гомельские и таджикские предприятия намерены создать СП по производству сельхозоборудования

2 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские ОАО и предприятия Таджикистана намерены создать совместно производство оборудования для сельского хозяйства и сервисный центр по ремонту и техобслуживанию сельхозтехники. Об этом шла речь сегодня во время посещения делегации Таджикистана ОАО "Гомельагрокомплект" и "Гомельоблагросервис", передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель министра сельского хозяйства Таджикистана Зеваршо Зеваршоев отметил, что визит на гомельские предприятия стал частью работы делегации на международном форуме "Белагро-2021". По его словам, в Таджикистане более 70% тракторов и оборудования - белорусского производства. Хотя рынок насыщен другими производителями, аграрии отдают предпочтение технике из Беларуси. "У нас большая очередь на продукцию минских, гомельских и других белорусских предприятий", - подчеркнул замминистра.

Во время визита в Гомельский регион представители Таджикистана ознакомились с работой предприятий, изучили продукцию, обсудили перспективы создания совместных производств.

В беседе с журналистами генеральный директор ОАО "Гомельагрокомплект" Александр Стрибук обратил внимание, что на таджикском рынке уже оценили гомельские доильные установки. "Мы планируем на территории Таджикистана под нашим контролем совместно производить оборудование для сельского хозяйства и поставлять его на рынок Таджикистана и соседних с ним стран. Думаем реализовать намеченное уже в нынешнем году. Сейчас коллеги изучают наш потенциал, определяют, что они смогут произвести и что востребовано", - уточнил руководитель.

О планах совместной работы речь шла и в ОАО "Гомельоблагросервис". "Мы заинтересованы в том, чтобы развивать наши отношения на взаимовыгодных и экономически оправданных условиях. Партнеров заинтересовал наш опыт и технологический процесс ремонта техники. Есть намерение открыть в Таджикистане совместный сервисный центр", - подчеркнул генеральный директор предприятия Александр Тороп.

Первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Игорь Чеснок добавил, что таджикские партнеры высоко оценивают уровень производства гомельских предприятий, технологии, подготовку специалистов, а также опыт работы на вторичном рынке сельхозтехники.

Эти слова подтвердил и заместитель директора республиканского государственного унитарного предприятия "Таджикагролизинг" Батир Муминов: "Мы стараемся в наших областях внедрить ту новую технику, которую сегодня производят в Беларуси, и организовать сервис, ремонт. Передовые технологии, имеющиеся сегодня в Беларуси, мы хотим перенять, а также пригласить ваших специалистов и плодотворно сотрудничать в аграрной сфере".-0-