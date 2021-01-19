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Экономика
19 января 2021, 20:57

"Гомсельмаш" и "АгромашХолдинг KZ" расширят линейку агротехники в 2021 году

Фото gomselmash.by
Фото gomselmash.by

19 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Гомсельмаш" и "АгромашХолдинг KZ" планируют расширить линейку выпускаемой в Казахстане сельхозтехники, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ОАО "Гомсельмаш".

Крупнейшая в Казахстане компания по выпуску сельскохозяйственной техники "АгромашХолдинг KZ" отмечает рост производства по итогам 2020 года в 1,7 раза. В 2019 году организация выпустила 429 комбайнов и тракторов, а в 2020-м - 730 единиц техники.

"Кроме прежних моделей комбайнов ESSIL, которые уже завоевали доверие у казахстанских агротоваропроизводителей, в 2020 году был выпущен зерноуборочный комбайн ESSIL КЗС-790 (GS3219). Машина прошла испытания в Карагандинской области и показала хорошие результаты. На 2021 год запланировано серийное производство данной модели. По информации производителей, в этом комбайне увеличена мощность двигателя и площадь очистки зерна, а обмолот производится комбинированно: барабаном и ротором", - уточнили на предприятии. Также у казахстанских аграриев растет спрос на самоходные косилки CS 100.

В этом году на предприятии намерены продолжить выпускать комбайн для уборки риса GS12R, освоенный в прошлом году. "Важным моментом станет обновление линейки выпускаемых комбайнов ESSIL и появление моделей с улучшенными потребительскими свойствами. Также у "АгромашХолдинг KZ" в планах внедрить в производство кормоуборочные комбайны FS80", - сообщили производители.

С 2007 года "Гомсельмаш" и "АгромашХолдинг KZ" в Казахстане совместно собирают зерноуборочные комбайны под брендом ESSIL. "АгромашХолдинг KZ" выпускает модельный ряд зерноуборочных комбайнов от 5 до 12 кг/с, наладив собственный сервис по всей стране.-0-

Фото gomselmash.by
Фото gomselmash.by

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