"Гомсельмаш" поставит в Аргентину первый образец комбайна GS-812 для уборки сои

27 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Гомсельмаш" планирует поставить в Аргентину первый образец кормоуборочного комбайна GS-812 с жаткой для уборки сои в 2021 году, сообщили БЕЛТА на предприятии.

В Аргентине большое внимание уделяется выращиванию сои, которая востребована на внутреннем и внешних рынках. "Аргентина поставляет во многие страны мира соевый шрот, используемый для откорма свиней, птицы и крупного рогатого скота. Мы запланировали расширение номенклатуры и уже в 2021 году поставим на аргентинский рынок первый образец зерноуборочного комбайна GS-812 с жаткой для уборки сои", - уточнили в ОАО "Гомсельмаш".

Также на предприятии отгружают два кормоуборочных комбайна FS-80 в адрес филиала ОАО "Гомсельмаш" в Аргентине.

Всего в этом году запланировано поставить 10 единиц высокопроизводительных кормоуборочных комбайнов (FS-80 и FS-8060) для сельхозпроизводителей Латинской Америки.

Плодотворное сотрудничество с Аргентиной филиал ОАО "Гомсельмаш" начал 14 лет назад.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства. 15 октября 2020 года предприятию исполнилось 90 лет.-0-