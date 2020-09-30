30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Гомсельмаш" рассчитывает нарастить экспорт на 5% по итогам года. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по реализации и развитию - директор центра маркетинга и рекламы предприятия Дмитрий Муляр во время XXX Международной специализированной выставки "Белагро-2020".

"Пандемия повлияла не только на продажи, но и на снабжение. Тем не менее за 8 месяцев у нас небольшой рост экспортных показателей. По основным нашим рынкам (Беларусь, Россия, Казахстан) наблюдается увеличение продаж. Выполнены поставки комбайнов в Армению, Зимбабве. По итогам года рассчитываем обеспечить экспорт на уровне не менее 105% к 2019 году. Ожидаем, что и другие показатели (платежный баланс, валютная выручка) будут выполнены", - сказал Дмитрий Муляр.

"Гомсельмаш" в этом году представил на "Белагро" высокопроизводительный комбайн GS16 c 12-рядковой жаткой для уборки кукурузы, современный зерноуборочный комбайн GS3219, кормоуборочный комбайн FS450. Презентован также новый зерноуборочный комбайн GS200 с пропускной способностью до 4 кг/с, который ориентирован на рынки Азии, Африки и мелкие фермерские хозяйства на просторах СНГ.-0-