Госактивы еще четырех компаний вышли на фондовый рынок Беларуси

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции четырех ОАО с долей государства в уставном фонде прошли процедуру листинга на Белорусской валютно-фондовой бирже и допущены к обращению на площадке "Рынок госпредприятий", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Среди них - "Борисовдрев", одно из крупнейших предприятий деревообрабатывающей отрасли страны. Оно специализируется на производстве шпона, фанеры, спичек, плит и изделий из дерева (доля государства в уставном фонде - 99,85%).

Процедуру прошел и "Торгмаш" - ведущая компания в области торгового машиностроения в странах СНГ. Специализируется на проектировании и производстве широкого спектра машин и оборудования для предприятий общественного питания и торговли (доля Брестской области в уставном фонде - 100%).

Также речь идет об ОАО "122 Управление начальника работ механизации". Это поставщик услуг по аренде строительной техники в столице, предоставляет также услуги в сфере грузоперевозок, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ (доля Минска в уставном фонде - 99,72%).

В четверку входит и МАПИД - строительное предприятие, силами которого построено более 25 млн кв.м жилья в стране и за ее пределами (доля Минска в уставном фонде - 92,2%).

Госкомимущество с 2019 года начало активно прорабатывать вопрос о применении дифференцированного подхода к допуску акций ключевых ОАО с долей государства к обращению на фондовом рынке через их включение в котировальные листы Белорусской валютно-фондовой биржи. Эта работа определена как одна из приоритетных задач на текущий год, поставленных на расширенном итоговом заседании коллегии комитета.

Прохождение процедуры листинга на фондовом рынке дает определенные преимущества. Во-первых, повышается надежность и увеличивается доверие к ценным бумагам эмитента со стороны всех участников рынка. Во-вторых, обеспечивается общественная известность и популярность компании. В-третьих, предоставляются потенциально неограниченные возможности привлечения дополнительных финансовых средств для дальнейшего эффективного развития. Повышается также информированность инвесторов о состоянии рынка ценных бумаг, что помогает им выбрать наиболее привлекательные для инвестирования предприятия.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор" стало первым акционерным обществом с долей государства в уставном фонде, акции которого прошли процедуру листинга.

"Для наполнения котировальных листов биржи акциями Госкомимущество и комитеты государственного имущества облисполкомов (Минского горисполкома) содействуют открытым акционерным обществам в подготовке и предоставлении Белорусской валютно-фондовой бирже документов, перечень которых определен правилами листинга ценных бумаг", - рассказали в пресс-службе.

До конца года в котировальные листы биржи планируется включить акции порядка семи ОАО, в том числе с долей административно-территориальных единиц в уставном фонде.-0-