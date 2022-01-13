Госатомнадзор: Беларусь использует выводы миссий МАГАТЭ для развития ядерной регулирующей инфраструктуры

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь использует выводы оценочных миссий МАГАТЭ для дальнейшего развития ядерной регулирующей инфраструктуры. Об этом сообщил консультант Госатомнадзора Олег Соболев во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Атомная энергетика включает в себя не только АЭС, но и инфраструктуру, в том числе ядерной и радиационной безопасности, так как безопасность - приоритет №1 в данной сфере. Центральное звено такой инфраструктуры - это регулирующий орган с необходимыми компетенциями, полномочиями, возможностями для проведения надзора, лицензирования, экспертизы безопасности с привлечением ученых. К инфраструктуре относятся и система подготовки кадров, система научной поддержки, которая нужна и регулирующему органу, и атомной электростанции. Мы должны сделать все для того, чтобы эта сфера была привлекательной для молодежи, причем молодежи с пониманием культуры безопасности", - сказал Олег Соболев.

По его словам, для развития инфраструктуры актуальны и другие вопросы, включая участие в глобальном режиме безопасности. Это конвенции, соглашения, двустороннее и многостороннее взаимодействие с регулирующими органами других стран (оценочные миссии, партнерские проверки). "У МАГАТЭ есть целый набор, инструментарий этих оценочных миссий, их несколько десятков. Из всего набора есть те, которые МАГАТЭ рекомендует странам-новичкам. Беларусь приняла все рекомендуемые миссии. Они запрашиваются в добровольном порядке, страна сама решает, приглашать или нет, в какой срок позвать, так что мы пошли на это сознательно. Мы делаем большую ставку на результаты оценочных миссий МАГАТЭ с точки зрения дальнейшего развития инфраструктуры регулирования ядерной и радиационной безопасности. С одной стороны, миссии подтверждают, что эта инфраструктура у нас создана и работает. С другой - безопасности много не бывает, поэтому нужны постоянные усилия по совершенствованию. И мы используем выводы оценочных миссий для проведения этой работы", - подчеркнул консультант Госатомнадзора.

Важную роль играет также развитие в стране ядерного права. "Рано или поздно страны - новички приходят к тому, что у них формируется набор базовых документов - законы, указы, постановления правительства, технические нормативные правовые акты, которые оформляются в отдельную отрасль права. Сейчас у нас разрабатывается закон о регулировании безопасности при использовании атомной энергии, предстоит работа, касающаяся вопросов обращения с радиоактивными отходами. Мы учитываем новые документы МАГАТЭ, новые требования к безопасности, которые диктует время", - резюмировал Олег Соболев.-0-