29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госкомимущество пояснило изменения в оценочной деятельности, которые предусмотрены указом от 24 апреля 2020 года №147, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного комитета по имуществу.

Внесены изменения в отдельные положения указа от 13 октября 2006 года №615 "Об оценочной деятельности в Республике Беларусь". Действие указа расширено на случаи добровольного страхования движимого и недвижимого имущества, что будет способствовать повышению прозрачности такой оценки и достоверности ее результатов.

Этот указ уменьшает количество изъятий из сферы применения указа №615 и предусматривает распространение его действия на сферу страхования.

На сегодня аттестованные оценщики не вправе проводить оценку стоимости имущества для целей страхования. Вместе с тем отдельные нормы положения о страховой деятельности в Беларуси, утвержденного указом от 25 августа 2006 года №530, предусматривают такую оценку. После вступления в силу указа №147 положения указа №615 будут распространяться на случаи добровольного страхования движимого и недвижимого имущества, если об этом указано в договоре страхования.

В результате модернизации программного обеспечения госреестра оценщиков создана информационная система, состоящая из государственного реестра оценщиков, информационных технологий и комплекса программно-технических средств, которой присвоено наименование "государственная информационная система "Государственный реестр оценщиков". Для совершенствования контроля качества работ, единства технологии при программно-техническом сопровождении и необходимой модернизации функции оператора названной системы возложены на Национальное кадастровое агентство.

Предусмотрена оптимизация процедуры аттестации претендентов и выдачи свидетельства об аттестации оценщика. В настоящее время оценщики недвижимого имущества получают два свидетельства на право занятия этой деятельностью (одно - в отношении земельных участков, другое - в отношении капитальных строений, помещений, машино-мест и не завершенных строительством объектов). Для упрощения получения свидетельства об аттестации оценщика решено объединить с 1 мая 2021 года оценку стоимости земельных участков и расположенных на них объектов в один вид оценки.

Указ №615 также корректируется с учетом правоприменительной практики в сфере оценочной деятельности, требований нормотворческой техники. В него вносятся изменения редакционно-технического характера.-0-