Госкомимущество прокомментировало изменения в декрет о приватизации госсобственности

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу прокомментировал декрет №5, которым вносятся изменения в декрет №3 от 20 марта 1998 года "О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Новой редакцией декрета предусмотрено взыскание только неуплаченной суммы дивидендов и пени. Норма о взыскании с акционерного общества штрафа за несвоевременное перечисление или неперечисление дивидендов на принадлежащие государству акции документом исключена. "Проведенный анализ ситуации показал, что основной причиной нарушения сроков уплаты дивидендов являлось отсутствие (недостаточность) у хозяйственных обществ в этот период денежных средств на счетах, в том числе и по причине несвоевременных расчетов с ними. С учетом внесенных изменений мера ответственности будет соразмерна характеру деяния, отвечать требованиям справедливости и способствовать росту экономической самостоятельности обществ", - пояснили в Госкомимуществе.

Остальные нормы декрета скорректированы для их актуализации с учетом норм действующего законодательства и практики применения. Понятие "близкие родственники", упомянутое в декрете №3, приведено в соответствие с нормами Кодекса о браке и семье. Норма, касающаяся выхода юридических лиц государственной формы собственности либо с долей государства в уставном фонде из состава участников хозяйственного товарищества или общества, исключена ввиду урегулирования данного вопроса положениями Гражданского кодекса и закона "О хозяйственных обществах".

Нормы, касающиеся обмена акций на именные приватизационные чеки "Имущество" работникам преобразуемых в ОАО предприятий и приравненным к ним лицам, исключены, так как они утратили свою актуальность. С учетом действующей редакции закона "О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества" обмен на чеки "Имущество" проводится только в отношении акций ОАО, созданных в процессе разгосударствления и приватизации до 1 января 2011 года.-0-