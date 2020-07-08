Господдержка экономики в условиях COVID-19 уже составила около Br23 млн - Головченко

Роман Головченко во время общения с коллективом ОАО "Борисовский завод автотракторного электрооборудования"

8 июля, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Господдержка экономики в условиях COVID-19 уже составила около Br23 млн, заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня во время общения с коллективом ОАО "Борисовский завод автотракторного электрооборудования" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты", передает корреспондент БЕЛТА.

"По указу №143 "О поддержке экономики" преференции и налоговые льготы получили субъекты хозяйствования и индивидуальные предприниматели на сумму около Br23 млн. Этот процесс идет постоянно, анализируются просьбы о поддержке", - отметил Роман Головченко.

Кроме того, был принят указ №178 "О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан".

К тому же, правительство приняло решение по увеличению поставок техники на внутренний рынок, что должно помочь обеспечить заказы для ключевых предприятий, добавил Роман Головченко.-0-