Господдержку реального сектора экономики в Беларуси планируется сократить в 2019 году на 10%

26 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси планируют в предстоящем году урезать объемы государственной поддержки, оказываемой реальному сектору экономики. Об этом после совещания у Президента, где обсуждались плановые и прогнозные документы на 2019 год, рассказал журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сокращаем в следующем году поддержку реального сектора экономики на 10% в соответствии с требованием главы государства. Перенаправляем эти средства на капитальные бюджетные инвестиции, поддержку населения", - заявил министр.

По его словам, одновременно некоторые направления господдержки предлагается не только сохранить, но и усилить. В их числе поддержка экспорта продукции по стандартной схеме сопровождения экспорта кредитными ресурсами с компенсацией части процентов из республиканского бюджета. Часть средств также будет направлена на закупку современной техники предприятиями реального сектора экономики, в первую очередь сферы АПК.-0-