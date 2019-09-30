Госпрограмма развития электротранспорта в Беларуси находится на рассмотрении в правительстве

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная программа развития электротранспорта в Беларуси находится на рассмотрении в правительстве, ее утверждение ожидается в ближайшее время. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС) Александр Скуратов во время заседания китайско-белорусской рабочей группы по стандартизации электрического транспорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Программа прошла соответствующую научно-техническую экспертизу, согласование с заинтересованными органами госуправления. Мы ожидаем ее утверждения в ближайшее время", - сказал Александр Скуратов. Первый этап будет рассчитан на два года.

Госпрограмма предусматривает разработку порядка 50 стандартов в сфере электротранспорта. "Это стандарты не только на безопасность электротранспорта, но и на элементы инфраструктуры, зарядные станции, методы испытания электрического оборудования", - уточнил директор БелГИСС. Сейчас действуют около 10 государственных стандартов в данной сфере, но это только фундамент, они не охватывают все перспективные направления работы в области электротранспорта.

Чтобы комплексно развивать стандартизацию в этой сфере, также будет создан соответствующий технический комитет по стандартизации с участием заинтересованных.

С учетом планов Беларуси по развитию электротранспорта изучается международный, в том числе и китайский опыт в этой сфере. По словам Александра Скуратова, у китайских коллег есть наработки, которые интересны белорусской стороне.

В заседании китайско-белорусской рабочей группы принимают участие более 70 специалистов белорусских промышленных предприятий и китайских компаний, а также институтов Госстандарта, Национальной академии наук, министерств транспорта и коммуникаций, промышленности. На мероприятии будут представлены разные подходы к разработке стандартов и норм на электрические автомобили, электробусы, технологии зарядки.-0-