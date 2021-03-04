Госстандарт Беларуси и агентство "Узстандарт" подписали программу сотрудничества на 2021-2023 годы

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации Беларуси и агентство "Узстандарт" подписали программу сотрудничества на 2021-2023 годы. Церемония состоялась во время заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Беларусью и Узбекистаном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Программа продолжит сотрудничество сторон в сфере технического регулирования и стандартизации, метрологии, оценки соответствия, провайдеров проверки квалификации, обучения. Узбекские специалисты изучат опыт Госстандарта по внедрению информационных технологий в этих направлениях деятельности, а также по функционированию белорусской государственной системы каталогизации с целью создания национальной информационной системы "Государственный каталог продукции".

Стороны будут взаимодействовать при участии в деятельности международных организаций по стандартизации. В области метрологии намечено проведение сличений государственных эталонов, калибровки эталонов и рабочих средств измерений, а также участие лабораторий в программах проверки квалификации. Также планируется создание постоянно действующей рабочей группы по решению вопросов, связанных с техническими барьерами в торговле между Беларусью и Узбекистаном.

Кроме того, белорусские и узбекские эксперты будут обмениваться опытом, информацией, повышать компетентность посредством проведения вебинаров, семинаров, консультаций, стажировок по вопросам стандартизации, оценки соответствия, метрологии, аккредитации.

Председатель Госстандарта Валентин Татарицкий выразил уверенность в дальнейшей эффективной работе на благо экономик двух стран. При этом он отметил, что системы технического регулирования Беларуси и Узбекистана схожи и в этом направлении есть перспективы для развития двустороннего сотрудничества. По его словам, в ЕАЭС в настоящее время в высокой степени готовности находится проект соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами. Госстандарт проработает возможность и выступит с инициативным предложением, чтобы первый пилотный проект по данному соглашению после его вступления в силу был реализован с Узбекистаном.-0-