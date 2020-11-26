Госстандарт пояснил новшества закона об обеспечении единства измерений

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации пояснил новшества новой редакции Закона "Об обеспечении единства измерений", сообщает БЕЛТА.

Новая редакция закона направлена на совершенствование действующего законодательства с учетом практики его применения с 2006 года и необходима для укрепления статуса и значения системы обеспечения единства измерений в стране, исключения правовых пробелов и совершенствования нормативной базы, а также для содействия устойчивому экономическому росту и динамичному развитию промышленности и бизнеса.

Обновленный закон отвечает положениям Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и прилагаемого к нему Протокола о проведении согласованной политики в области обеспечения единства измерений, продолжает политику, проводимую в СНГ в этой области, учитывает документы международных организаций по метрологии, опыт Европейского союза.

"Применение новой редакции закона обеспечит комплексное, системное и согласованное правовое регулирование общественных отношений в сфере обеспечения единства измерений на современном уровне. В большей степени будут защищены права и интересы государства, граждан и организаций, в том числе за счет обеспечения правовой определенности, ясности и прозрачности правил и процедур в сфере обеспечения единства измерений", - рассказали в комитете.

В новой редакции закона существенно увеличен объем понятийного аппарата, включены новые термины и определения. Для обеспечения полноты метрологической инфраструктуры в документ включены новые статьи: "Функции национального метрологического института", "Стандартные образцы", "Метрологическая прослеживаемость", "Государственный информационный фонд по обеспечению единства измерений", "Сличение результатов измерений".

Законом в большей степени разграничены полномочия государственной метрологической службы, юридических лиц (их метрологических служб) и иных субъектов по выполнению работ по обеспечению единства измерений в регулируемой (сфера законодательной метрологии) и нерегулируемой областях.

Сфера законодательной метрологии (СЗМ) в контексте нового закона не претерпела больших изменений. Государство оставляет за собой контроль выполнения принципов единства измерений в жизненно важных для страны и потребителей сферах деятельности. Сфера законодательной метрологии - обязательный элемент метрологической инфраструктуры, рекомендуемый международными организациями, в частности Международной организацией законодательной метрологии, членом которой Беларусь является с 1993 года.

Новая редакция закона вводит несколько элементов добровольного характера - проведение метрологических аудитов, сличение результатов измерений и др. Это будет востребовано промышленными предприятиями, индивидуальными предпринимателями, другими субъектами экономики и поможет им улучшить метрологическое обеспечение производственной деятельности. Закон будет максимально способствовать внедрению современных технологий на промышленных предприятиях. С развитием цифровых интеллектуальных производств и переходом к индустрии 4.0 актуальность метрологии, которая отвечает за предоставление точных данных для контроля качества продукции и производственных процессов, еще больше возрастет.

Предусмотренный обновленным законом Государственный информационный фонд по обеспечению единства измерений позволит аккумулировать всю юридически важную для субъектов экономики и госорганов информацию. Фонд будет включать базу данных утвержденных типов средств измерений и стандартных образцов, результаты государственной поверки средств измерений, сведения об аттестованных методиках измерений, нормативную правовую базу в области обеспечения единства измерений.

В настоящее время разработаны и утверждаются около 20 нормативных правовых актов, развивающих положения закона. Они заменят технические кодексы установившейся практики, устанавливающие процедуры метрологических работ, разработку и содержание национальных эталонов, применение единиц величин и др.

Новая редакция Закона "Об обеспечении единства измерений" послужит дальнейшему поступательному развитию законодательной и прикладной метрологии, повышению ее роли в инновационном развитии национальной экономики и общества в целом.

Документ вступает в силу с 27 ноября 2020 года.-0-