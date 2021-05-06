Госстандарт внес изменения в правила подтверждения соответствия

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесены изменения в правила подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения Беларуси. Это предусмотрено постановлением Госстандарта от 26 февраля 2021 года №17, которое вступает в силу с 6 мая текущего года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.

Изменения направлены на приведение форм декларации о соответствии и сертификата соответствия на продукцию согласно требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, утвержденным решением Коллегии ЕЭК от 25 декабря 2012 года №293. Унифицированы формы сертификатов соответствия на выполнение работ, оказание услуг, системы менеджмента. "Такие корректировки позволят упростить внесение сведений в реестр Национальной системы подтверждения соответствия (НСПС), унифицировать технологические подходы к его формированию и ведению с применяемыми для Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии в рамках ЕАЭС, обеспечит возможность интеграции с иными информационными ресурсами", - подчеркнули в пресс-службе.

Одно из новшеств - возможность указания в документах об оценке соответствия QR-кода, который будет содержать прямую ссылку в реестр НСПС. Это позволит оперативно перейти от документа в бумажной форме к общедоступным сведениям из этого реестра, а также проверить актуальный статус документов. QR-код будет формироваться организацией, осуществляющей техническое сопровождение ведения реестра НСПС (Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации), при регистрации в реестре сертификата или декларации и указываться непосредственно в документе по усмотрению органа по сертификации или лица, принявшего декларацию. Данные корректировки значительно повысят удобство работы заявителей, надзорных и таможенных органов, потребителей и иных заинтересованных лиц.

У органов по сертификации систем менеджмента появилась возможность указывать в сертификате знак IAF MLA. Это будет демонстрировать, что компетентность органа по сертификации подтверждена органом по аккредитации (в Беларуси - Белорусский государственный центр аккредитации) - подписантом многостороннего соглашения о признании IAF.

Проводить отбор образцов продукции при сертификации можно будет иным органом по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лабораторией. Эта норма заимствована из типовых схем оценки соответствия, утвержденных решением Совета ЕЭК от 18 апреля 2018 года №44. Однако при этом в область аккредитации уполномоченной организации должна быть включена соответствующая продукция, а в органе по сертификации - документирована процедура передачи функций по сертификации на условиях аутсорсинга.

В отношении периодической оценки сертифицированной продукции установлена возможность проведения первой проверки путем испытаний. Ею можно будет воспользоваться, например, в случае если технические требования в отношении сертифицированной продукции изменились (введены новые), а технология производства продукции осталась неизменной.

Также оптимизированы положения, касающиеся периодичности проведения периодической оценки сертифицированной компетентности персонала, экспертов-аудиторов. Устанавливается единообразный подход при внесении изменений и (или) дополнений в сертификат путем оформления сертификата на новом бланке с новым регистрационным номером.

Другие корректировки касаются устранения неоднозначности толкования и правовой неопределенности отдельных положений правил подтверждения соответствия, повышения уровня транспарентности сведений, приведения терминологического аппарата в соответствие с международными стандартами в области системного менеджмента и оценки соответствия.-0-