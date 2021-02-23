Государство в 2020 году выполнило все социальные гарантии - Червяков

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство в 2020 году выполнило все социальные гарантии. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экономики Александр Червяков перед заседанием Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошлый год был необычным, в том числе из-за пандемии. Тем не менее, правительство принимало меры для того, чтобы поддержать и государственные, и частные предприятия. В результате нам удалось работать без сбоя, мы сохранили трудовые коллективы, государство выполнило все свои социальные гарантии. Это главное. С июля большинство отраслей начало восстанавливаться. В IV квартале 2020-го мы практически вышли на уровень IV квартала 2019-го по ВВП. В октябре восстановили наш экспорт, а в декабре уже получили прирост 4%", - сказал Александр Червяков. Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2020 году сложилось на уровне порядка $2 млрд.

Министр также обратил внимание на то, что уровень доходов в 2020 году вырос на 4%, зарплата - на 8%. "Тем не менее, нельзя не отметить, что ряд отраслей все же остался в отрицательной зоне. В первую очередь это отрасли, связанные со сферой услуг. На это есть объективные причины: были закрыты рынки, нельзя было выехать за границу, были ограничения в части безопасности. Туризм, пассажирский транспорт, общепит - здесь мы имели отрицательные значения, которые повлияли на экономику", - отметил он.-0-