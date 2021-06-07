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07 июня 2021, 12:05

Готовится к выпуску новый строительный материал, который объединил усилия науки и производства

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Государственной научно-технической программой "Строительные конструкции, материалы и технологии на 2016–2020 годы" предусмотрена разработка и внедрение технологий производства и типовых конструктивных решений стеновых блоков и облегченных наружных панелей из керамзитопенобетона для зданий индустриального домостроения. Пресс-служба Республиканского конкурса "Лучший строительный продукт года" с учетом специфики современных реалий организовала заочный "круглый стол" с представителями строительной науки, производителями стройматериалов, чтобы обсудить одну из значимых новинок уходящего года в производстве строительных материалов – керамзитопенобетона.

В Республике Беларусь в жилищном строительстве в качестве стеновых ограждающих конструкций широко применяются и в обозримом будущем будут применяться железобетонные панели, которые по своим эксплуатационным характеристикам находятся на уровне лучших образцов аналогичной продукции, производимой в СНГ. Их физико-механические и теплофизические свойства обеспечивают коэффициент термического сопротивления для наружных стен зданий не менее 3,2 м2∙°С/Вт.

В то же время в последние годы в странах Европейского Союза постоянно возрастают требования к теплофизическим свойствам ограждающих конструкций, коэффициент термического сопротивления которых составляет не менее 4. Переход на европейские нормы требует улучшения теплофизических свойств производимых отечественных стеновых панелей.

Залогом успешного решения поставленной задачи явилось наличие высококачественного заполнителя – крупного керамзита, а также высокоэффективных химических добавок отечественного производства, обеспечивающих поризацию цементного раствора и, следовательно, улучшение теплофизических свойств керамзитопенобетона. Повышение теплофизических свойств панелей приведет к снижению удельного веса конструкций, что, в свою очередь, повысит их технологичность и снизит нагрузку на несущие элементы зданий.

Владимир ПИЛИПЕНКО, доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник Государственного предприятия "Институт жилища – НИПТИС им.Атаева С.С." рассказывает:

– В Белорусском национальном техническом университете был научно-технический задел по получению керамзитопенобетона с использованием импортных пенообразователей, имеется определенный опыт производства блоков "ТермоКомфорт". Был разработан состав керамзитопенобетона с использованием отечественных химических добавок, обеспечивающих требуемые свойства материала в диапазоне марок D400…D600, а также конструктивные решения наружных стеновых панелей зданий индустриального домостроения с его использованием и технологии изготовления стеновых блоков и облегченных стеновых панелей из керамзитопенобетона.

Одним из белорусских предприятий были изготовлены опытные партии стеновых блоков и панелей, проведены их испытания. Комплексные испытания дали положительные результаты, стеновые панели и стеновые блоки полностью удовлетворяют требованиям действующей нормативной базы Республики Беларусь.

– В чем уникальность данной разработки?

– Уникальность разработки заключается в возможности использования имеющегося производственного оборудования и оснастки действующих предприятий производства сборного железобетона с минимальным его дооснащением и получением стандартных по размеру однослойных панелей, но с повышенными требованиями по сопротивлению теплопередаче.

– Когда планируется начать производство керамзитопенобетона и изделий из него?

– Организация производства намечена на 2021–2022 годы, после завершения комплексных испытаний изделий, а также разработки необходимой нормативно-технической документации. Промышленное освоение научно-технической продукции начнется с 2021 года.

– Есть ли аналоги этого материала в Беларуси, за рубежом?

– До настоящего времени, кроме данного проекта по созданию строительных конструкций с использованием керамзита, системные исследования, направленные на создание облегченных стеновых блоков и панелей на основе керамзитопенобетона, в Республике Беларусь не проводились. В России исследования в области получения легких керамзитопенобетонных панелей проводились в АО "НИИ Керамзит" (г. Самара), под руководством доктора технических наук Комиссаренко Бориса Семеновича, однако данные разработки не имели широкого распространения из-за отсутствия возможности получать особо легкий керамзитовый гравий.

В белорусском проекте планируется использовать керамзит с объемной массой до 300 кг/м и новые химические добавки отечественного производства.

Михаил МОРДИЧ, кандидат технических наук, научный сотрудник НИИЛ бетонов и строительных материалов БНТУ, пояснил, что разрабатываемый материал позволит обеспечить снижение нагрузки на несущие конструкции здания и при этом обеспечить высокие теплотехнические характеристики ограждающих конструкций:

– Керамзитопенобетон – эффективный конструкционно-теплоизоляционный материал, не подверженный осадке, обладающий пониженной средней плотностью. Технология его применения позволяет возводить конструкции в построечных условиях и изготавливать сборные изделия.

– В чем состоит конкретный вклад в разработку этого материала вашей организации?

– Разработка керамзитопенобетона как материала началась в БНТУ в 2009 году под руководством кандидата технических наук Галузо Геннадия Сергеевича, позже руководство продолжил доктор технических наук Батяновский Эдуард Иванович. Возможность применения керамзитопенобетона в стеновых ограждающих конструкциях была предложена ГП "Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.". Данная идея нашла отклик в производстве: одно из белорусских промышленных предприятий для возможности эффективного использования керамзитопенобетона в стеновых панелях изготовило особо легкий керамзитовый гравий с насыпной плотностью, не превышающей 250 кг/м3. Производственная реализация разработки планируется в городе Ганцевичи Брестской области.

Эдуард БАТЯНОВСКИЙ, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой "Строительные материалы и технология строительства" Белорусского национального технического университета, подвел итог, рассказав о возможностях нового материала, который готовится к производству на основе использования керамзита:

Керамзитопенобетон – это конгломератный материал, в котором связующим является пенобетон на основе портландцемента, а заполнителем – керамзитовый гравий. Этот материал известен достаточно давно, а актуальность ему в современных условиях придает, во-первых, уровень физико-технических характеристик, которые получены по технологии, разработанной в БНТУ и базирующейся на использовании особо легкого керамзитового гравия с насыпной плотностью ~250 кг/м3 – разработке ОАО "Завод керамзитового гравия г. Новолукомль". Во-вторых, керамзитопенобетон – высококачественный стеновой материал как для производства сборных изделий, так и для монолитного строительства (в особой мере – при возведении стеновых конструкций различного назначения в несъемных опалубках).

Подготовлено по материалам ЦПП "Деловые медиа".

Информационный партнер Республиканского конкурса "Лучший строительный продукт года" – Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА

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