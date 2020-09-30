Гречка и рапсовое масло включены в ассортиментные перечни товаров для магазинов

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гречневая крупа и рапсовое масло включены в ассортиментные перечни товаров для магазинов. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 21 сентября 2020 года №60, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Такие изменения внесены в целях создания равных условий доступа на потребительский рынок страны гречневой крупы и рапсового масла отечественного и иностранного производства, представленности этих товаров на полках торговых объектов. Такие меры также обусловлены необходимостью гарантированного обеспечения гречкой потребительского рынка и популяризации среди населения рапсового масла как ценного пищевого продукта", - сказали в пресс-службе.

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2020 года.-0-