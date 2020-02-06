Грузоперевозки между Беларусью и Украиной по железной дороге выросли в 2019 году почти на 19%

6 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Грузоперевозки по железной дороге между Беларусью и Украиной в 2019 году выросли почти на 19%. Об этом сообщил сегодня журналистам министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий по итогам встречи с министром транспорта и коммуникаций Беларуси Алексеем Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"За прошлый год практически на 19% вырос грузооборот между нашими странами именно в части железнодорожного сообщения", - сказал министр.

Он отметил, что во время сегодняшней встречи с белорусским коллегой обсуждались перспективы сотрудничества в данном направлении.

В беседе с журналистами министр также коснулся поезда четырех столиц. "Мы сегодня этот проект не обсуждали, но хотим сделать поезд пяти столиц - добавить туда еще и Таллин", - сказал он.

Напомним, маршрут поезда четырех столиц соединяет между собой Киев, Минск, Вильнюс и Ригу. Первый рейс отправился в сентябре 2018 года.-0-