Грузоперевозки по БЖД между Китаем и Европой в январе-сентябре выросли в 1,6 раза

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 380 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) проследовало в январе - сентябре по Белорусской железной дороге в сообщении Китай - Европа - Китай. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Белорусская железная дорога обеспечивает беспрепятственный пропуск и своевременную терминальную обработку объединенных длинносоставных поездов. Основные маршруты пропуска контейнерных поездов в сообщении Восток - Запад - Восток проходят через пограничный переход Брест/Тересполь. Контейнерный терминал станции Брест-Северный предоставляет бизнес-сообществу услуги по хранению, консолидации контейнеров и своевременной терминальной обработке", - отметили в БЖД.

Недавно Белорусская железная дорога обеспечила пропуск объединенного длинносоставного поезда из Китая в Европу, состоявшего из 123 контейнеров с товарами народного потребления. Его отправку организовала компания АО "ОТЛК ЕРА" при участии АО "НК "Казахстанские железные дороги", Приволжской, Юго-Восточной и Московской железных дорог (филиалов ОАО "РЖД") и БЖД. Поезд проследовал по инфраструктуре РЖД и БЖД с маршрутной скоростью более 1000 км/сутки. Время в пути по белорусской территории до прибытия в Брест составило 16 часов.

"Пропуск объединенных длинносоставных контейнерных поездов (с длиной более 100 условных единиц) позволяет сократить эксплуатационные расходы (за счет использования одного локомотива вместо двух для ведения объединенного поезда), снизить нагрузку на инфраструктуру и повысить пропускную способность участков на грузонапряженных направлениях", - отметили в БЖД.

С учетом динамического роста контейнерных перевозок БЖД с участниками рынка транспортных услуг целенаправленно развивает и создает новые маршруты через белорусско-польские пограничные переходы Брузги/Кузница Белостоцкая и Свислочь/Семянувка. Так, в октябре БЖД обеспечила пропуск контейнерных поездов через белорусско-польский погранпереход Брузги/Кузница Белостоцкая в сообщении Китай - Европа - Китай.-0-