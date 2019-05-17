Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-апреле сократились на 4,5%

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации и индивидуальные предприниматели в январе-апреле 2019 года перевезли 136,1 млн т грузов, что составляет 95,5% к аналогичному периоду 2018 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Грузооборот составил 43,8 млрд тонно-километров, или 96,9% к январю-апрелю 2018 года.

Услугами пассажирского транспорта за первые четыре месяца 2019 года воспользовалось 661,6 млн человек, или 100,6% к соответствующему периоду 2018 года. Пассажирооборот составил 7982,1 млн пассажиро-километров (105,5% к январю-апрелю 2018 года).-0-