Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-сентябре сократились на 5,9%

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17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации и индивидуальные предприниматели в январе - сентябре 2019 года перевезли 319,1 млн т грузов, или 94,1% к аналогичному периоду 2018-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Грузооборот составил 96,7 млрд тонно-километров, или 93,8% к январю - сентябрю 2018 года.
Услугами пассажирского транспорта за девять месяцев этого года воспользовались 1454,4 млн человек, или 100,2% к соответствующему периоду 2018 года. Пассажирооборот составил 20314,9 млн пассажиро-километров, или 106,3% к уровню января - сентября 2018 года.-0-