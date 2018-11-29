ГТК Беларуси планирует сотрудничать с таможенными органами Уругвая, Японии и Судана

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня планирует в ближайшей перспективе подписать международные документы о сотрудничестве с таможенными органами Уругвая, Японии, Республики Корея, Судана, Иордании, Пакистана и Узбекистана, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

ГТК активно налаживает сотрудничество с таможенными службами иностранных государств. Белорусские таможенники участвуют в работе различных международных организаций и интеграционных объединений. Особое внимание уделяется таким вопросам, как создание системы взаимной торговли, совершенствование информационного обмена, состояние договорно-правовой базы.

Белорусская таможня в этом году подписала 15 документов международного характера по различным направлениям таможенного дела. Таможенные органы Беларуси организовали несколько международных встреч как на территории Беларуси, так и за ее пределами. В частности, проведены переговоры с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов, Нидерландов, Финляндии, Китая, Польши, Литвы, Узбекистана, Молдовы, Латвии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Украины и Японии. Состоялись встречи с сотрудниками представительства Международной организации по миграции, Министерства энергетики США, экспертами Всемирного банка, руководством Евразийской экономической комиссии, представителями агентства по контролю за внешними границами Евросоюза Frontex, руководителями посольств иностранных государств в Беларуси и представителями бизнеса Китая, Канады, Казахстана и Молдовы.

По инициативе белорусской таможенной службы подписаны меморандумы о намерениях по вопросам взаимодействия на время проведения в Беларуси II Европейских игр 2019 года с таможенными ведомствами России, Украины, Литвы, Латвии и Польши. Документы направлены на координацию согласованных мер и действий по функционированию пунктов пропуска, создание благоприятных условий для перемещения товаров участниками и организаторами спортивного мероприятия.-0-