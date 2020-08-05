Хлеборобы Брестской области намолотили 1 млн т зерна

За Беларусь
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 5 августа 2020
Минск Облачно с прояснениями +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:49 Белорусские ученые разрабатывают чистящие и моющие средства с пробиотическим компонентом Общество
11:36 Более 25 тыс. молодых людей записались в студотряды в третьем трудовом семестре Общество
11:31 Оранжевый уровень опасности объявлен по юго-востоку Беларуси 6 августа из-за жары Общество
11:26 Беларусь установила тариф на транспортировку нефти от Мозыря до Адамовой Заставы в Польше Экономика
11:25 В районе пятого форта под Брестом обнаружили боеприпасы Происшествия
11:13 Вороватой приватизации в Беларуси не будет - аналитик БИСИ Экономика
11:10 Новые технологии и обновление производства - как развивается мясо-молочная отрасль в Беларуси Экономика
11:09 Некоторые наблюдатели своей главной задачей считают распространение откровенных фейков - мнение Общество
11:06 Пожар на юго-востоке Франции уничтожил более 1 тыс. га леса В мире
11:04 Согласие в обществе помогает государству спокойно пережить время глобальных трансформаций - эксперт Общество
11:01 В России за сутки выявили более 5,2 тыс. заразившихся COVID-19 В мире
10:57 Правительство выделило Минсвязи допсредства на научные исследования Экономика
10:56 Воронецкий: разделение белорусов на своих и чужих разрывает страну Общество
10:55 Суд повторно рассматривает гражданское дело по иску бизнесмена Игдеджи к Цепкало Происшествия
10:47 На юго-востоке России 18 человек пострадали при обрушении конструкций моста В мире
10:46 МАРТ дополнил список запрещаемой в общепите пластиковой посуды Экономика
10:44 В Борисове горело здание для хранения техники Происшествия
10:42 В Могилеве задержан педофил, который скрывался в соцсетях под женским ником Происшествия
10:40 Один литр стоит более $400 и хранится три года - особенности заготовки антиковидной плазмы Общество
10:35 Белагропромбанк получил гарантии правительства по кредитам стеклозаводу "Неман" Экономика
10:24 У минчанина изъяли более 5 кг курительного табака Происшествия
10:22 Несвижский район первым в Минской области намолотил 100 тыс. т зерна Регионы
10:17 Лауреаты международных конкурсов выступят в Белгосфилармонии Афиша
10:12 В футбольной Лиге Европы определятся первые четвертьфиналисты Спорт
10:03 "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Суперэлитный картофель, свои "лимузины" и "прысмакі": репортаж из предприимчивого Мотоля Общество
10:02 Почти 21 млн сербских сигарет пытались ввезти в Беларусь по недействительным документам Происшествия
10:01 Готовится официальный визит Президента Украины в Беларусь Политика
10:00 Хлеборобы Брестской области намолотили 1 млн т зерна Экономика
09:49 Беларусь в августе закупит 1,21 млн т российской нефти Экономика
09:49 ФОТОФАКТ: Последствия взрыва в Бейруте В мире
Все новости
Все новости
Экономика
05 августа 2020, 10:00

Хлеборобы Брестской области намолотили 1 млн т зерна

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Уборочная кампания"
Несвижский район первым в Минской области намолотил 100 тыс. т зерна
Уборочная в Гродненской области прошла экватор: результат лучше прошлогоднего

5 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Хлеборобы Брестской области намолотили 1 млн т зерна нового урожая, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

На утро 5 августа с полей вывезен 1 млн 208 т зерна. В регионе убрано более двух третей площадей зерновых и зернобобовых. Три района - Пружанский, Барановичский и Каменецкий - уже преодолели рубеж в 100 тыс. т намолота. Близится к завершению жатва в Пружанском, Столинском, Каменецком и Ивановском районах, где убрано более 80% площадей зерновых и зернобобовых. На сегодня полностью завершили уборку 10 сельхозорганизаций, в том числе четыре в Пружанском районе, три в Брестском и по одной в Ивановском, Кобринском и Столинском районах.

По оценке специалистов, хлеб в этом году в области вырос неплохой: средняя урожайность составляет 41,7 ц/га - на 5 ц выше прошлогодней. В 20 хозяйствах получают более 50 ц зерна на круг, более 60 ц/га собирают в шести сельхозорганизациях. В ОАО "Жеребковичи" Ляховичского района и "Агро-Кобринское" Кобринского урожайность зерновых превышает 70 ц/га.

Более 100 экипажей комбайнеров намолотили по 1 тыс. т зерна. На днях в области появился экипаж-трехтысячник - семейный экипаж Кухта из ОАО "Беловежский" Каменецкого района. В прошлом году ни один экипаж не смог преодолеть такую планку.

На этой неделе массовую уборку в регионе планируют завершить. По прогнозам, хлебный каравай будет полновеснее прошлогоднего, когда общий с фермерскими хозяйствами намолот составил 1,2 млн т зерна.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брестская область сельское хозяйство уборочная
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Беларусь установила тариф на транспортировку нефти от Мозыря до Адамовой Заставы в Польше
Алексей Авдонин Вороватой приватизации в Беларуси не будет - аналитик БИСИ
Фото из архива Новые технологии и обновление производства - как развивается мясо-молочная отрасль в Беларуси
Фото из архива Правительство выделило Минсвязи допсредства на научные исследования
Фото из архива МАРТ дополнил список запрещаемой в общепите пластиковой посуды
На стеклозаводе "Неман". Фото из архива Белагропромбанк получил гарантии правительства по кредитам стеклозаводу "Неман"
Главное
Лукашенко в Послании народу и парламенту: мы сегодня крепко держим в руках будущее независимой Беларуси
В Беларуси выздоровели и выписаны 63 163 пациента с COVID-19
В первый день досрочного голосования явка избирателей составила 4,98%
Беларусь в августе закупит 1,21 млн т российской нефти
Топ-новости
Готовится официальный визит Президента Украины в Беларусь
Воронецкий: разделение белорусов на своих и чужих разрывает страну
Белорусских аптекарей начали страховать от COVID-19
Важен вклад каждого человека в развитие страны - мнение
Готовые квартиры в "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска": кредиты от 4,74% и рассрочка до 100 месяцев!
Более 25 тыс. молодых людей записались в студотряды в третьем трудовом семестре
Новые технологии и обновление производства - как развивается мясо-молочная отрасль в Беларуси
"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Суперэлитный картофель, свои "лимузины" и "прысмакі": репортаж из предприимчивого Мотоля
Один литр стоит более $400 и хранится три года - особенности заготовки антиковидной плазмы
Послание Президента к народу и парламенту - мнения
Чемпионат Беларуси по легкой атлетике стал праздником для любителей спорта - Девятовский
Расширен перечень функций Минздрава
"Минсктранс" до конца года пополнит свой парк 330 автобусами и 150 троллейбусами
Минские электрические сети выполнили уже более половины годового объема ремонтных работ
Тертель назначен уполномоченным представителем главы государства в Витебской области
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.