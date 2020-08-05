5 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Хлеборобы Брестской области намолотили 1 млн т зерна нового урожая, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

На утро 5 августа с полей вывезен 1 млн 208 т зерна. В регионе убрано более двух третей площадей зерновых и зернобобовых. Три района - Пружанский, Барановичский и Каменецкий - уже преодолели рубеж в 100 тыс. т намолота. Близится к завершению жатва в Пружанском, Столинском, Каменецком и Ивановском районах, где убрано более 80% площадей зерновых и зернобобовых. На сегодня полностью завершили уборку 10 сельхозорганизаций, в том числе четыре в Пружанском районе, три в Брестском и по одной в Ивановском, Кобринском и Столинском районах.

По оценке специалистов, хлеб в этом году в области вырос неплохой: средняя урожайность составляет 41,7 ц/га - на 5 ц выше прошлогодней. В 20 хозяйствах получают более 50 ц зерна на круг, более 60 ц/га собирают в шести сельхозорганизациях. В ОАО "Жеребковичи" Ляховичского района и "Агро-Кобринское" Кобринского урожайность зерновых превышает 70 ц/га.

Более 100 экипажей комбайнеров намолотили по 1 тыс. т зерна. На днях в области появился экипаж-трехтысячник - семейный экипаж Кухта из ОАО "Беловежский" Каменецкого района. В прошлом году ни один экипаж не смог преодолеть такую планку.

На этой неделе массовую уборку в регионе планируют завершить. По прогнозам, хлебный каравай будет полновеснее прошлогоднего, когда общий с фермерскими хозяйствами намолот составил 1,2 млн т зерна.-0-