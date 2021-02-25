Холдинг "Белресурсы" в 2020 году нарастил чистую прибыль более чем на 30%

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белресурсы - управляющая компания холдинга "Белресурсы" в 2020 году нарастило чистую прибыль на 30,6%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе холдинга.

"В целом за январь - декабрь 2020 года обеспечено выполнение двух ключевых показателей эффективности работы из трех доведенных. В частности, рентабельность продаж составила 4,49% при задании 3,1% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост на 1,22 процентных пункта). Чистая прибыль - Br7,28 млн при плане в Br3,37 млн (к уровню 2019 года увеличение на 30,6%). Темп роста экспорта составил 77,35% к прошедшему году. Экспортировано продукции на сумму $16,5 млн", - рассказали в пресс-службе.

Выручка от продажи товаров, работ и услуг составила Br492,6 млн и возросла на 8% к показателю 2019 года. Оптовый товарооборот сложился в размере Br377 млн, увеличившись на 9,9% к уровню предыдущего года (или 100,6% к бизнес-плану в абсолютной сумме).

По холдингу производительность труда по выручке составила Br205,9 тыс. на 1 работника, или 113,8% к 2019 году, по добавленной стоимости - Br31 тыс. на 1 работника, или 107,3% к предыдущему году.

Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы за 2020 год по выручке (по организациям, применяющим данный показатель) - 1,069, по добавленной стоимости - 1,072.

По итогам 2020 года все доведенные ключевые показатели эффективности работы выполнили ОАО "Белметалл", ОАО "Белвторресурсы", ОАО "Витебскоблресурсы", ОАО "Электрум".-0-