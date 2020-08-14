14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг организаций стекольной промышленности будет создан в Беларуси в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ОАО "Гродненский стеклозавод" Юрий Скрипко по итогам совещания у главы государства по актуальным вопросам функционирования и повышения эффективности строительной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос о создании холдинга обсуждался на совещании. По словам Юрия Скрипко, процесс его формирования сейчас находится на финальной стадии. Необходимость создания холдинга объясняется тем, что ранее были положительные примеры объединения производств, которые дали хороший результат. "Поэтому вопрос будет прорабатываться и скоро ему будет найдено решение", - сказал гендиректор.

В качестве примера он привел состоявшееся не так давно присоединение завода в Елизово к Гродненскому стеклозаводу. "Сделка была довольно резонансная, но прошло два года и все очень довольны, потому что люди обменялись опытом, мы стали дешевле покупать сырье, более умело продавать свою продукцию. Все это позволило повысить эффективность в разы, - сказал руководитель предприятия. - Самая главная польза - это объединение компетенций".

Ожидается, что в состав холдинга войдут ОАО "Гомельстекло", Гродненский стеклозавод (с филиалом "Елизово"), стеклозавод "Неман", "Белмедстекло".-0-

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