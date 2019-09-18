IKEA намерена в 2021 году нарастить поставки белорусских товаров до 300 млн евро

18 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. IKEA намерена в 2021 году нарастить поставки товаров белорусского производства до 300 млн евро. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко во время белорусско-шведской бизнес-встречи в Минске.

Он подчеркнул, что в минувшем году этот показатель составлял 130 млн евро.

Первый замминистра обратил внимание на важность развития белорусско-шведского экономического сотрудничества.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик сообщил, что в настоящее время количество белорусских поставщиков для IKEA увеличилось до 12. Он обратил внимание, что этот рост свидетельствует о высоких стандартах работы предприятий из Беларуси. Из 12 поставщиков 4 являются государственными, 8 - частными (в том числе с зарубежными инвестициями).

Дипломат подчеркнул, что белорусско-шведское сотрудничество в целом развивается очень динамично. "Благодаря IKEA Швеция вошла в десятку стран, куда больше всего поставляется белорусской мебели", - заметил Дмитрий Мирончик.

В бизнес-встрече участвуют около 100 человек, в том числе представляющие белорусские предприятия мебельной, деревообрабатывающей и легкой промышленности. Подобная встреча проводилась в Беларуси в декабре минувшего года, что, по мнению посла, способствовало увеличению интереса к сотрудничеству с IKEA.

Дмитрий Мирончик обратил внимание, что в числе белорусских поставок для IKEA не только мебель, но и другие товары. В частности, это настенные часы, которые выпускает одна из небольших компаний.

Что касается возможности открытия в Беларуси магазина IKEA, то Дмитрий Мирончик подчеркнул, что этот вопрос обсуждается, но такое решение может принять только сама компания.-0-