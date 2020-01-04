4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Импортировать алкогольную продукцию в Беларусь в 2020 году будут 38 компаний. Их перечень размещен на официальном сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, в перечень юридических лиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на импорт алкогольной продукции в 2020 году, вошли в том числе ООО "БелГлобалГарант", ОАО "Бакалея Могилев", ОАО "Минский завод игристых вин", ЗАО "Минский завод виноградных вин", ОАО "Продтовары", ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп", государственное предприятие "Беларусьторг", ООО "Табак-инвест", ООО "Завод Бульбашъ", СООО "Гарсия", СООО "Белвингрупп", ООО "Евроторг".

Открытый конкурс на определение импортеров алкогольной продукции в 2020 году был объявлен в августе прошлого года, документы принимались до 6 сентября.

Исключительное право государства на импорт алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта было введено в Беларуси взамен квотирования импорта этой продукции. Юридические лица, реализующие данное право государства, определяются по результатам открытых конкурсов. В июне 2011 года правительство Беларуси предоставило Минторгу (сейчас МАРТ) полномочия ежегодно определять перечень алкогольных напитков, относящихся к видам, на осуществление импорта которых не распространяется исключительное право государства. В этот перечень входит элитный алкоголь.-0-