Импортозамещение, производственная кооперация и наука: Червяков о потенциале для создания инвестпроектов

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для создания новых инвестпроектов следует в полной мере задействовать потенциал импортозамещения, производственной кооперации, науки и частных инвесторов. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков во время рабочей поездки в Витебскую область, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Министр экономики встретился с трудовым активом филиала "Бумажная фабрика "Красная звезда" ОАО "Светлогорский ЦКК" в Чашникском районе. Также глава экономического ведомства провел встречу с руководителями рай- и горисполкомов Витебской области по вопросам инвестиционной деятельности. Участники мероприятия представили сформированный пул коммерческих проектов, предлагаемый регионами, выполнение задач по строительству жилья, ход реализации государственных и региональных инвестиционных программ.

Особое внимание было уделено проектам по созданию в каждом районе экспортно ориентированных производств на 100-150 человек.

"К сожалению, не все регионы имеют в своем портфеле такие проекты. Мы не полностью используем потенциал импортозамещения, производственной кооперации, науки и привлечения частных инвесторов. Для поиска новых проектов районам необходимо более активно работать с отраслевыми министерствами, крупными предприятиями, Академией наук и бизнесом. Резервом роста инвестиций в основной капитал является техническое перевооружение и модернизация промпредприятий на новой цифровой технологической основе для достижения уровня производительности труда и заработной платы, предусмотренных программой социально-экономического развития на 2021-2025 годы", - подчеркнул Александр Червяков.

В ближайшее время Минэкономики совместно с облисполкомами и отраслевыми регуляторами проведут оценку достаточности принимаемых мер по выполнению планов развития государственными предприятиями на территориях с населением более 80 тыс. человек, уделив особое внимание проектам по импортозамещению. Основная задача - обеспечить опережающее развитие данных регионов, создав альтернативу столице и областным центрам.-0-