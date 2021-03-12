Имущество бывшего Глубокского пивзавода выставлено на продажу за Br173,4 тыс.

12 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Имущество бывшего Глубокского пивоваренного завода впервые продается с аукциона. Торги назначены на 5 апреля с начальной ценой Br173,4 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА директор ООО "ПравоВита" Николай Кротов.

Комплекс зданий и сооружений пивзавода выставляется единым лотом на электронной торговой площадке promtorgi.by. В лот включены 11 капитальных строений общей площадью свыше 1,5 тыс. кв.м. В основном это бывшая складская недвижимость, служебные и административные помещения, инфраструктурные объекты, включая две действующие артезианские скважины. Мощность завода, основанного в 1967 году, была рассчитана на выпуск 215 тыс. дал пива в год. На площадке отсутствует оборудование, в том числе связанное с пищевым производством. Недвижимость расположена на земельном участке размером почти 3,5 тыс. кв.м в райцентре.

Имущество бывшего пивзавода включено в конкурсную массу находящегося в ликвидации Глубокского райпо, в составе которого было предприятие до момента прекращения деятельности в связи с реорганизацией в начале 2000-х годов. Путем распродажи недвижимости антикризисный управляющий ООО "ПравоВита" рассчитывается по обязательствам должника. Всего за райпо числилось более 130 объектов недвижимости, при этом регистрация недвижимости, оценка земельных участков еще не завершены, в том числе по крупным объектам недвижимости в райцентре. На двух последних результативных аукционах в сентябре и декабре 2020 года проданы 22 объекта недвижимости райпо на общую сумму Br900 тыс., причем более 80% этих зданий и сооружений расположены в сельской местности. Это позволило ООО "ПравоВита" рассчитаться по зарплатным долгам райпо, а также ликвидировать задолженность перед бюджетом.

Глубокское райпо в ноябре 2018 года признано экономически несостоятельным, и в отношении него открыто ликвидационное производство. В реестр требований кредиторов включены долги перед более чем 300 субъектами хозяйствования на общую сумму около Br9 млн. Для проведения мероприятий, которые позволят наиболее полно удовлетворить требования кредиторов, экономический суд Витебской области продлил процедуру ликвидации райпо до 1 мая 2021 года.-0-