Инфляция в 2020 году будет в пределах целевого ориентира в 5% - Нацбанк

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфляция в 2020 году будет в пределах целевого ориентира в 5%. Об этом заявил на брифинге председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом в части динамики инфляции в 2020 году наше видение ситуации не изменилось по сравнению с ноябрьским прогнозом. На протяжении 2020 года инфляция будет находиться в пределах установленного целевого ориентира в 5%", - сказал Павел Каллаур.

По его словам, в прогнозе учтен запланированный рост регулируемых цен и тарифов, который будет опережать увеличение общего уровня цен. При этом фундаментальные факторы, обусловленные состоянием национальной экономики и мерами макроэкономической политики, сформировали основу для обеспечения умеренного характера инфляционных процессов.

"По итогам 2019 года прирост потребительских цен составил 4,7% при целевом параметре 5%. Это несколько ниже, чем мы оценивали. В свою очередь базовая инфляция замедлилась до 3,5% и сохранится вблизи этого уровня на протяжении 2020 года", - отметил председатель правления Нацбанка.-0-