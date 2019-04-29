Инфляция в Беларуси в ближайшие месяцы немного замедлится - эксперт

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие месяцы инфляция в Беларуси будет замедляться, а к концу года может составить 5-5,5%. Такой прогноз озвучил старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Скорее всего, пик инфляции был пройден в феврале. Если посмотреть на сезонность инфляции прошлых лет, можно предположить, что вплоть до августа она будет замедляться, а с начала осени опять пойдет в рост", - отметил Вадим Иосуб.

В текущем году перед Национальным банком и правительством поставлена задача ограничить инфляцию в пределах 5% против 5,6% по итогам 2018 года. По мнению аналитика, это вполне достижимая цель. При этом он не исключает, что при наличии неблагоприятных внешних факторов и роста цен на услуги, регулируемые государством, уровень инфляции к концу года может оказаться несколько выше – в пределах 5-5,5%.

Вадим Иосуб напомнил, что летом прошлого года индекс потребительских цен опустился до абсолютного минимума за всю историю Беларуси и составил в годовом выражении 4,1%. Однако уже с конца лета инфляция стала расти и в феврале текущего года достигла 6,2% к февралю 2018-го.

"Причин для такого роста в феврале было несколько. В первую очередь это "импорт" возросшей в начале года российской инфляции. Свою роль сыграл и рост тарифов на ряд услуг ЖКХ, включая тарифы на газ и электроэнергию. Однако уже в марте инфляция в годовом выражении снизилась до 5,8%", - отметил аналитик. -0-

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