Инфляция в Беларуси в мае составила 0,3%

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2019 года по сравнению с апрелем 2019-го составил 100,3%, с декабрем 2018-го - 103%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае по сравнению с апрелем 2019-го составил 100,5%, с декабрем 2018 года - 102%.
Продовольственные товары в мае подорожали на 0,1% по сравнению с апрелем 2019-го и на 3,1% по сравнению с декабрем 2018-го. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,6% по сравнению с апрелем 2019-го и на 2,3% по сравнению с декабрем 2018-го. Услуги в мае в сравнении с апрелем этого года подорожали на 0,4%, по сравнению с декабрем 2018-го - на 3,6%.-0-
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