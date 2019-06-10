Инфляция в Беларуси в мае составила 0,3%

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2019 года по сравнению с апрелем 2019-го составил 100,3%, с декабрем 2018-го - 103%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае по сравнению с апрелем 2019-го составил 100,5%, с декабрем 2018 года - 102%.

Продовольственные товары в мае подорожали на 0,1% по сравнению с апрелем 2019-го и на 3,1% по сравнению с декабрем 2018-го. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,6% по сравнению с апрелем 2019-го и на 2,3% по сравнению с декабрем 2018-го. Услуги в мае в сравнении с апрелем этого года подорожали на 0,4%, по сравнению с декабрем 2018-го - на 3,6%.-0-