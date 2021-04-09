Инфляция в Беларуси в марте составила 0,7%

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в марте по сравнению с февралем составил 100,7%, с декабрем 2020 года - 103,8%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в марте по сравнению с февралем составил 101%, с декабрем 2020 года - 103%.

Продовольственные товары в марте подорожали на 0,4% по сравнению с февралем и на 3,7% - по сравнению с декабрем 2020-го.

Цены на непродовольственные товары выросли на 1,4% по сравнению с февралем и на 3,8% - по сравнению с декабрем 2020-го.

Услуги в сравнении с февралем подорожали на 0,3%, по сравнению с декабрем 2020-го - на 4%.-0-